Weer gaat hij door het stof: Johnson biedt Queen excuses aan voor feestjes

De Britse premier Johnson heeft excuses aangeboden aan koningin Elizabeth voor twee feestjes in zijn ambtswoning, een dag voor de uitvaart van prins Philip. Tientallen medewerkers van de premier namen toen afscheid van twee collega's. Op die dag, 16 april vorig jaar, golden in het Verenigd Koninkrijk strenge coronamaatregelen. Zo mochten mensen niet samenkomen voor sociale activiteiten. Bovendien was er vanwege de dood van de prins een periode van nationale rouw afgekondigd. Maar in de ambtswoning van de premier werd volop gedanst en gedronken, meldde de krant The Telegraph vanochtend. Johnson was daar zelf niet bij. 'Zeer spijtig' Het kantoor van Johnson, Downing Street 10, heeft na het uitlekken van het nieuws een verklaring uitgegeven. "Het is zeer spijtig dat dit gebeurde op een moment van nationale rouw. Downing Street 10 heeft excuses aangeboden aan het paleis", zegt een woordvoerder van de premier.

Correspondent Fleur Launspach in Londen: "De meeste Britten kunnen zich nog goed het beeld herinneren dat koningin Elizabeth bij de uitvaart van haar man helemaal alleen in de bank zat vanwege de coronabeperkingen. Dat er op dat zelfde moment feest is gevierd in de ambtswoning van de premier, is pijnlijk."