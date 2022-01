Wolkenkrabber San Francisco raakte vorig jaar 7,6 centimeter uit het lood

De Millennium Tower, een bijna 200 meter hoge wolkenkrabber in San Francisco, raakt in hoge tempo uit het lood. Vorig jaar is de toren 7,6 centimeter schever gaan staan, berekende de ingenieur die verantwoordelijk is voor het herstellen van de toren, Ron Hamburger.

De bijna 200 meter hoge toren raakte al vanaf het begin uit het lood. Een paar jaar na de oplevering in 2009, helde toren al 40 centimeter. Ook was hij toen 46 centimeter in de grond gezakt.

De toren kan binnenkort zo scheef hangen, dat de bewoners er niet meer in kunnen wonen, waarschuwt Hamburger. Als er niets wordt gedaan, doen over een paar jaar de liften en de rioleringen het niet meer. Nu is de toren nog veilig, zegt Hamburger tegen CNN.

De ingenieur verwacht dat dat zo blijft, omdat zijn team bezig is om nieuwe steunpalen te installeren. In september wil hij klaar zijn.

Miljoenen dollars voor woning

Het herstelproject kost ongeveer 100 miljoen dollar (87 miljoen euro), en is het resultaat van jarenlange rechtszaken aangespannen door de bewoners. De wolkenkrabber telt 58 verdiepingen en heeft enkele honderden luxe appartementen. De bewoners hebben vaak miljoenen dollars voor hun woning betaald.

Deskundigen denken dat onder meer nabijgelegen bouwprojecten de oorzaak zijn van de verzakking.