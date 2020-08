Na drie duels zonder winst maakt Schmidt zich geen zorgen bij PSV: 'Andere energie'

Trainer Roger Schmidt begon met PSV prima aan het voorseizoen. Tijdens het trainingskamp in Duitsland boekte zijn ploeg twee keer een 3-0 zege (weliswaar op twee ploegen uit de derde Bundesliga), maar terug in Nederland werd nog niet gewonnen.

Zowel tegen Vitesse als Willem II werd het 1-1 en zaterdag verloor PSV met 2-1 van Eintracht Frankfurt. Desondanks heeft Schmidt het volste vertrouwen in zijn ploeg en ziet hij nog geen reden tot paniek. "Ik heb het idee dat we vooruit gaan. Zorgen? Nee, die maak ik me zeker niet."

Goede test

"Dit is een zeer goede test voor ons", vertelde Schmidt na het duel met Frankfurt. "Frankfurt is een sterke, goede ploeg. We hebben wat dingen omgezet in vergelijking met de afgelopen duels en dat kon me wel bekoren. Dit was weer een stap vooruit. Ik denk dat we in totaliteit beter worden. De spelers worden fysiek beter."

Schmidt: "Ik zag een andere energie in de ploeg en natuurlijk hadden we dat graag omgezet in een overwinning, maar dat is helaas niet het geval."