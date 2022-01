Helmond Sport speelt door corona niet tegen Emmen: 'Wereld is doorgedraaid'

Helmond Sport gaat vrijdagavond niet voetballen tegen FC Emmen. De Brabantse eerstedivisieclub heeft naar eigen zeggen niet genoeg spelers om in actie te komen. De KNVB bevestigt dat de wedstrijd uit het programma is gehaald.

"We kunnen met pijn en moeite tien mensen op de been krijgen", zei Philippe van Esch, directeur van Helmond Sport, bij Omroep Brabant.

Verschillende spelers uit de ploeg van hoofdtrainer Wil Boessen zijn positief getest op corona en bovendien heeft de club te maken met verschillende blessures. Helmond heeft bij de KNVB een verzoek gedaan om de wedstrijd uit te stellen, maar de bond heeft dat verzoek naast zich neergelegd.

Verontschuldigingen

"Helmond Sport heeft er altijd alles aan gedaan om besmettingen tegen te gaan, door ons te houden aan de coronarichtlijnen en een strikt testbeleid te hanteren. Desondanks verontschuldigt Helmond Sport zich voor de ontstane situatie, met name richting FC Emmen. We betreuren het zeer dat we door overmacht niet aan onze sportieve plicht kunnen voldoen", schrijft de club.

Volgens de reglementen van de KNVB moeten clubs twaalf veldspelers en één doelman ter beschikking hebben, om te kunnen spelen bij een corona-uitbraak. De KNVB gelaste eerder wedstrijden af van Excelsior en Jong AZ, maar nu is er volgens de bond geen sprake van 'een medisch ongecontroleerde uitbraak', zoals dat bij die clubs wel het geval was.

De club loopt het risico op een reglementaire nederlaag en puntenaftrek. "En misschien nog een boete en tuchtcommissies", vult Van Esch aan. Toch is de directeur stellig en zegt hij dat Helmond niet in actie gaat komen. "De wereld is doorgedraaid."