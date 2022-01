Dubbelslag skeletonster Bos in Sankt Moritz: Europese titel én wereldbeker

De 28-jarige Bos eindigde bij zes van de acht wereldbekerwedstrijden op het podium: twee keer eerste, drie keer tweede en één keer derde. Op EK's was ze nog nooit verder gekomen dan de vijfde plaats (in 2017 en 2018).

Bos greep in Zwitserland net naast haar derde wereldbekerzege van het seizoen. De Edese moest alleen Jaclyn Narracott uit Australië voor zich dulden. Na twee runs was Narracott, die haar eerste WB-zege boekte, 0,06 sneller dan Bos.

Kimberley Bos heeft voor een unieke prestatie gezorgd door in Sankt Moritz als eerste Nederlandse atleet Europees kampioen op de skeleton te worden. De 28-jarige Bos won daarnaast ook de wereldbeker, ook al een Nederlandse primeur.

Bos in de Olympische Podcast

Kimberley Bos gaat nu als een van de favorieten naar de Olympische Spelen in Peking. In aanloop naar de Spelen sprak de skeletonster met Jeroen Stekelenburg in de NOS Olympische Podcast.

Bos bereidt zich tot in de puntjes voor, alle informatie over de olympische baan van Peking verzamelt ze nauwkeurig én op een veilige plek: haar notitieboekje. Beluister hier de NOS Olympische Podcast met Bos.