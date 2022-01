Chef de mission Verheijen test positief op corona, drie weken voor Spelen

Verheijen heeft sinds vorige week als chef de mission officieel de leiding over de Nederlandse olympische ploeg. De Olympische Spelen in Peking beginnen op 4 februari.

Verheijen zegt klachtenvrij te zijn. "Het is te vroeg om te zeggen of dit consequenties heeft voor mijn werkzaamheden als chef de mission in Peking. Mijn inschatting is dat ik tijdens de Winterspelen gewoon mijn werkzaamheden kan verrichten."

Woensdag nam Verheijen zijn intrek in nationaal sportcentrum Papendal. Bij de PCR-test die daaraan voorafging, testte hij positief. "Ik heb geen idee waar ik het virus opgelopen. Dat kan op Papendal zijn, maar met drie dochters thuis kan het net zo goed in de privésituatie zijn gebeurd."

De oud-schaatser, die zijn debuut maakt als chef de mission op de Winterspelen, zit voorlopig in isolatie. "De komende dagen blijf ik op Papendal op een afgezonderde plek werken en wonen", aldus Verheijen. "Ik heb nog twee weken tot mijn vertrek naar China. De verwachting is dat ik op tijd ben hersteld."

Coronabubbel

Carl Verheijen sprak bij de teamoverdracht al over het coronavirus en de strenge maatregelen in China. NOC*NSF is in gesprek met de organisatie om de regels rond een positieve test, die heel streng zijn, iets te verzachten. "Daar zijn we best wel stevig in gegaan."

Ook de reis naar China zal anders zijn dan afgelopen zomer, toen meerdere Nederlandse atleten besmet raakten op een vlucht naar Tokio waar ook andere passagiers aan boord waren.

"We hebben met KLM goede afspraken gemaakt over een eigen bubbel in het vliegtuig en het zal ook geen doorvlucht zijn. Met die ervaring kun je iets doen, maar echt alles uitsluiten kunnen we niet", aldus Verheijen.