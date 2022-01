Alex Pastoor bij Almere weer in Nederland: 'In het begin maakt ambitie je blind'

Hij was vooral veel thuis de afgelopen maanden. Beetje in de tuin werken, veel tijd spenderen met familie en af en toe misschien even naar het strand. Ver weg van het drukke voetballeven dus.

Alex Pastoor had het misschien wel even nodig. Nadat hij begin februari 2021 ontslagen werd bij het Oostenrijkse SCR Altach, laste hij bewust een sabbatical in. Een periode om zich even te bezinnen. Sinds 1 januari is hij trainer van het ambitieuze Almere City, dat opvallend genoeg voorlaatste in de eerste divisie staat.

"Zo'n handdruk en een afscheid geeft je ook gelijk een nieuwe start en de kans om jezelf uit te vinden", vertelt Pastoor bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. "De eerste dagen zit je nog zo in die werkflow, maar na een een of drie weken zwakt dat af. Ik heb drie, vier jaar intensief gewerkt. Dan is rust wel even lekker."