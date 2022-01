Turkije en Armenië zoeken na tientallen jaren toenadering, vandaag overleg

Turkije en Armenië willen hun onderlinge relatie verbeteren. De grens tussen de twee landen is al dertig jaar dicht vanwege conflicten, maar nu is mogelijk een oplossing in zicht. Afgevaardigden van beide landen praten vandaag in Moskou met elkaar over toenadering.

Directe aanleiding voor het sluiten van de grens in 1993 was het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië over Nagorno-Karabach. Die regio hoort sinds 1994 officieel bij Azerbeidzjan, maar wordt zelfstandig bestuurd, gesteund door Armenië. De Azerbeidzjanen worden gesteund door Turkije; de meeste inwoners zijn moslim en etnisch verwant aan Turkije.

"In de tweede oorlog in Nagorno-Karabach heeft Turkije Azerbeidzjan gesteund met militaire middelen. Mede daardoor heeft Azerbeidzjan die oorlog kunnen winnen", zegt correspondent Mitra Nazar. Azerbeidzjan en Armenië, twee voormalige Sovjetrepublieken, sloten ruim een jaar geleden een vredesovereenkomst. De Russen, die daarbij bemiddelden, zien toe op de naleving daarvan. En nu wil Moskou bemiddelen in het conflict tussen Armenië en Turkije.

Armeense genocide

Een andere kwestie die al decennia tot spanningen tussen Turkije en Armenië leidt, is die van de Armeense genocide. Ruim honderd jaar geleden werden de christelijke Armeniërs verdreven uit hun leefgebieden door de autoriteiten van het islamitische Ottomaanse Rijk, het huidige Turkije. Er werden 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs vermoord. Turkije erkent dat er mensen zijn gedood, maar zegt dat er van volkerenmoord geen sprake was.

Nu lijkt er dus voorzichtig een begin te worden gemaakt om de banden te normaliseren. Het overleg vandaag in Moskou is nog niet diplomatiek van aard. Eerst gaan afgevaardigden van beide landen proberen elkaars vertrouwen te winnen en een plan te maken voor de toekomst.

De eerste stappen voor een betere relatie zijn al gezet: er komt weer een vliegverbinding tussen de hoofdsteden Ankara en Jerevan en ook wordt het makkelijker om goederen te importeren en exporteren.

'Iets aan die grens doen'

Volgens experts wil Turkije met de toenadering vooral tegenwicht bieden aan de rol van Rusland in de Kaukasus en een goede beurt maken bij de Amerikanen.

President Erdogan sprak twee maanden geleden nog met president Biden over het conflict met Armenië. Biden zou Erdogan toen hebben gevraagd "om iets aan die grens te doen".