Oranje oefent in maart tegen Denemarken en Duitsland

Drie dagen later is in hetzelfde stadion de ontmoeting met Duitsland, dat op de wereldranglijst de twaalfde plaats bekleedt; twee posities lager dan Oranje.

Het resultaat is dat Oranje in maart van dit jaar Denemarken en Duitsland treft. Zaterdag 26 maart staat in de Johan Cruijff Arena het duel met de Denen op het programma, de huidige nummer 9 van de FIFA-wereldranglijst.

Bondscoach Louis van Gaal hoopte bij de loting voor de Nations League op sterke tegenstanders om Oranje zo goed mogelijk voor te bereiden op het WK dat op 21 november in Qatar begint. Daar had de KNVB geen invloed op, maar dat heeft de bond wel als het gaat om het inplannen van oefenwedstrijden.

Van Gaal laat weten erg blij te zijn met de tegenstanders: "Natuurlijk zijn Denemarken en Duitsland aansprekende landen. Samen met de wedstrijden in de Nations League vind ik dat we een mooi programma hebben in 2022. Dat is in aanloop naar het WK een belangrijk onderdeel van een goede voorbereiding."

Oranje treft in de Nations league België, Polen en Wales.

Vorige ontmoetingen

De laatste keer dat Oranje tegenover Denemarken stond was op het EK van 2012. In de groepsfase van het voor Nederland desastreus verlopen toernooi wisten de Denen met 1-0 te winnen.

In september 2019 speelde Nederland voor het laatste tegen Duitsland. In het Volksparkstadion in Hamburg won Oranje de EK-kwalificatiewedstrijd met 4-2.