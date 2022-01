De uitzending van 14 januari

Eerste coronapersconferentie Ernst Kuipers

Vandaag is de persconferentie van het nieuwe kabinet over de coronamaatregelen. Premier Mark Rutte en de nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers zullen dan bekendmaken of er nieuwe versoepelingen komen en of de lockdown verlengd wordt. Haagse bronnen melden dat vanaf morgen niet-essentiële winkels op afspraak weer open mogen en dat universiteiten, hogescholen en het mbo weer fysiek les mogen geven.

In de studio schuiven epidemioloog Alma Tostmann en Jacco Vonhoff van MKB Nederland aan. Verslaggever Nynke de Zoeten duidt de politieke keuzes.