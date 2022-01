Personeel Heineken staakt voor het eerst sinds 1994 voor betere cao

Ook medewerkers van frisdrankleverancier Vrumona, onderdeel van het Heineken-concern, staken. Het is onduidelijk hoeveel werknemers er precies meedoen. Een van de stakers zei in het NOS Radio 1 journaal: "Ik denk dat bijna iedereen meedoet, dat zegt ook wel iets. Als bijna iedereen meedoet, is er wel iets aan de hand."

Een deel van het personeel van Heineken staakt in de brouwerijen in Zoeterwoude en Den Bosch. Dat gebeurt voor het eerst sinds 1994. Het personeel legt het werk 24 uur neer.

Het bedrijf zegt dat de coronacrisis hard is aangekomen. Door de lockdowns daalde de omzet in de horeca dramatisch. Daarnaast heeft Heineken te maken met sterk stijgende grondstofprijzen. Voor de coronacrisis was er nog een loonsverhoging van 7,5 procent over twee jaar afgesproken, die cao loopt nu af.

Volgens Maarten Koudenburg, de supply chain director, zal de staking niet tot lege schappen leiden: "Vooral voor de horeca leveren we direct uit de brouwerij. Voor de supermarkten teren we nu op de voorraad."

FNV vindt de in totaal 3,5 procent verhoging te laag. De bond zegt begrip te hebben voor de gevolgen van de coronacrisis, maar vindt ook dat medewerkers kunnen delen in de winst. In de eerste helft van 2021 maakte het bedrijf een half miljard winst.

Koudenburg: "We zijn een gezond bedrijf, maar als je kijkt wat we tijdens corona hebben verdiend is dat een hele deuk ten opzichte van wat we normaal doen. Dus ja, daar voelen we de pijn van."

"Wij hebben niet echt gezien dat het moeizaam ging", zegt een staker in het NOS Radio 1 Journaal, "We hebben net zoveel bier gebrouwen als voor de crisis. De winst van Heineken is nog steeds heel goed, en dat zal in de toekomst ook wel even blijven."

Inflatie

De vakbond wil bovendien een grote loonstijging vanwege inflatie. Die is al enkele maanden aan het oplopen: in december steeg deze naar 5,7 procent. De lonen moeten meestijgen, vindt de vakbond, anders gaan werknemers er in koopkracht op achteruit.

Behalve de loonsverhoging eist de FNV een betere regeling voor eerder stoppen met werken, een hogere reiskostenvergoeding en meer vaste banen voor uitzendkrachten.