Noord-Korea doet opnieuw rakettest, derde in een week tijd

Voor de derde keer in een week tijd heeft Noord-Korea een rakettest uitgevoerd. Volgens Zuid-Korea zijn er twee ballistische korteafstandsraketten afgeschoten.

Vorige week vrijdag lanceerde Noord-Korea een raket waarvan het beweerde dat om een hypersonische raket ging. Zuid-Korea trok die bewering in twijfel.

Een hypersonische raket heeft een snelheid van minstens 6200 kilometer per uur, oftewel vijf keer zo snel als het geluid. Zo'n raket vliegt op lage hoogte en is heel wendbaar. Dat maakt een hypersonische raket lastig te onderscheppen. In september vorig jaar claimde Noord-Korea ook een hypersonische raket getest te hebben.

Sancties

Afgelopen dinsdag vuurde Noord-Korea nog een raket af, naar eigen zeggen ook een hypersonische. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was bij die test aanwezig, voor het eerst in twee jaar tijd. Sinds september zijn er nog zes rakettests uitgevoerd, met deels nieuwe technologie.

Woensdag besloot de VS extra sancties in te stellen tegen het regime van Kim Jong-un. Zes Noord-Koreanen, een Rus en een Russisch bedrijf die betrokken zouden zijn bij het leveren van geld, goederen of diensten aan het Noord-Koreaanse wapenprogramma worden daardoor getroffen.

Hun tegoeden in gebieden waar Amerikaanse wetgeving geldt worden bevroren en als andere buitenlandse bedrijven zaken met hen doen, worden die bedrijven gestraft. De VS heeft ook geprobeerd extra sancties via de Verenigde Naties af te dwingen, maar daar liggen Rusland en China dwars.

'Aandacht trekken'

Noord-Korea reageerde fel op de Amerikaanse sancties, vlak voordat het land de rakettest uitvoerde. De sancties werken "isolerend en verstikkend", zo luidt een verklaring van het staatspersbureau KCNA. De VS wordt een "gangsterachtige" houding verweten. Volgens Noord-Korea zijn de tests geen bedreiging voor andere landen en escaleert de situatie door Amerika.

De VS zegt dat het Noord-Korea om aandacht te doen is: "In het verleden probeerden ze aandacht te trekken, en dat blijven ze waarschijnlijk doen", aldus minister Blinken van Buitenlandse Zaken.

De Noord-Koreaanse economie staat er zeer slecht voor. Dat heeft te maken met de sancties, maar ook met de coronapandemie, waardoor de grenzen al bijna twee jaar dicht zijn. Er is Kim Jong-un daarom veel aan gelegen om sanctieverlichting af te dwingen.