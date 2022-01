Djokovic moet Australië verlaten na intrekken visum door Australische minister

De Australische immigratieminister Alex Hawke heeft het visum van Novak Djokovic ingetrokken. Dat betekent dat de Servische tennisser Australië zo snel mogelijk moet verlaten en niet in actie kan komen op de Australian Open, die maandag beginnen. Hawke gebruikte zijn ministeriële bevoegdheden, omdat het "in het belang van de Australische gemeenschap" is dat het visum van Djokovic wordt ingetrokken. Het zou bovendien kunnen dat Djokovic Australië drie jaar lang niet binnen mag komen. De Servische tennisser kan nog tegen de beslissing in beroep gaan. "Bij het nemen van deze beslissing heb ik zorgvuldig de informatie overwogen die mij is verstrekt door het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Australische douane en de heer Djokovic. De regering is vastbesloten om de grenzen van Australië te beschermen, met name in verband met de covid-19-pandemie."

Nog een nieuwe ontwikkeling in de zaak-Novak Djokovic: het visum van de Servische tennisser is zojuist toch weer ingetrokken door de Australische autoriteiten. NOS-correspondent @MeikeWijers en commentator Tom van 't Hek geven uitleg in #r1jn: pic.twitter.com/2DR2eth9e7 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) January 14, 2022

"Hawke kon ook bijna niet anders. De meeste Australiërs zijn het eens met deze beslissing", vertelde NOS-correspondent Meike Wijers in het NPO Radio 1 Journaal. "Australiërs hebben zich twee jaar lang aan strenge regels moeten houden en daarna kwam de boodschap dat vaccinatie de enige uitweg is." Volgens Wijers is daarom ruim 92 procent van de Australiërs gevaccineerd. "Zij vinden dat iedereen eerlijke kansen moet krijgen. Dus die speciale behandeling voor Djokovic, daar waren ze het in dit geval niet mee eens." Recente coronabesmetting Djokovic reisde vorige week af naar Australië in de veronderstelling dat hij vanwege het bewijs van een recente coronabesmetting kon deelnemen aan de Australian Open. In Melbourne werd hij tegengehouden op het vliegveld: hij kon geen goede reden geven waarom hij niet was gevaccineerd en het bewijs van zijn recente besmetting bleek niet voldoende voor een medische vrijstelling. Een Australische rechter gaf Djokovic daarna gelijk en toch toegang tot het land, onder meer omdat het hoofd van de medische dienst van de Australische tennisbond zei dat hij een "medische uitzondering van vaccinatie" had vanwege zijn recente besmetting. De bond bleek spelers foutief te hebben geïnformeerd en de Australische rechter oordeelde dat de regering onredelijk had gehandeld.

Novak Djokovic tijdens een training in Melbourne - AFP