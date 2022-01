Huizen jaarrond van duurzame energie voorzien in nieuw 'energielab'

Ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait, zoals deze week, hebben huizen in de toekomst duurzame energie nodig. Niet alleen in de nacht als het donker is, maar ook in de winter, als de energievraag hoog is omdat alle huizen verwarmd moeten worden. Daarom opent de TU Delft vandaag een zogenoemd energielab. Dit 24/7 Energy Lab, zoals het formeel heet, past in het voornemen van de Delftse universiteit om meer aandacht te geven aan de energietransitie.

Het klimaatprobleem is urgent, zegt rector Tim van der Hagen, en daarom is veel onderzoek nodig naar alle verschillende CO2-vrije opties. In een aantal speciaal daarvoor gebouwde huizen op het terrein van de universiteit worden de technieken van de toekomst getest. Het energielab heeft als doel de energietransitie te versnellen.

In Nederland wordt 35 procent van alle energie gebruikt in de gebouwde omgeving. Zonnepanelen en windmolens maken die wel steeds duurzamer, maar huizen van het aardgas afhalen gaat moeizamer dan gedacht. Ook zorgt alle groene energie voor een overbelasting van het elektriciteitsnet.

Dorpje op de campus

"Daarom is een buurt met een lokaal energiesysteem, zonder CO2-uitstoot en zonder belasting van het landelijke elektriciteitsnet zo belangrijk", zegt Marjan Kreijns, directeur van The Green Village, het dorpje op de campus. In de acht verschillende huizen op het terrein van de universiteit wonen twaalf mensen. "Want niet alleen de technologie is belangrijk, maar ook de ervaringen van bewoners. Als zij nieuwe technieken niet fijn vinden in het gebruik, gaan we terug naar de tekentafel."

Een van de bewoners is Ben Neuteboom, in het dagelijks leven politieman. "Ja, ik weet dat ik een proefkonijn ben", zegt hij. "Als er aan de instellingen wordt gesleuteld, kan bijvoorbeeld het douchewater even koud worden. Maar daar staat tegenover dat je als eerste dit soort nieuwe dingen ziet. Ik mag testen of het allemaal goed werkt en of het intussen toch een fijn en comfortabel huis blijft."

The Green Village bestaat al wat langer. Voortdurend testen onderzoekers er samen met bedrijven nieuwe technieken uit, om te zien hoe ze uitpakken in de dagelijkse praktijk. Wat nieuw is, is de aanleg van een lokaal energiesysteem, waarbij ook waterstof wordt ingezet. Als energie lokaal wordt opgewekt en gebruikt, is opslag van energie noodzakelijk. Want de zon en wind kunnen niet het hele jaar rond voldoende duurzame stroom opwekken.