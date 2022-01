Hartono boekt knappe zege en gaat grandslamdebuut maken in Melbourne

Arianne Hartono heeft zich in Melbourne naar haar debuut op een grandslamtoernooi geslagen. De 25-jarige Meppelse was in de derde ronde van het kwalificatietoernooi van de Australian Open in drie sets te sterk voor de Duitse Jule Niemeier: 6-1, 1-6, 6-3.

Hartono, de nummer 191 van de wereldranglijst, sloeg in de slotfase van de derde set toe tegen Niemeier, die 61 plaatsen hoger op de mondiale tennisladder staat. Ze brak op 3-2 de service van de Duitse, leverde haar eigen opslag in, maar kwam daarna met een nieuwe break op de proppen.

Hartono, die vorig jaar september haar eerste WTA-toernooi speelde, klaarde het karwei vervolgens door op eigen service haar derde matchpoint te verzilveren.

Richèl Hogenkamp is nog in de race om zich naast Hartono en Arantxa Rus, die op basis van haar ranking al een startbewijs had, als derde Nederlandse vrouw voor het hoofdschema te plaatsen.

De Vroome en De Jong halen het niet

Indy de Vroome en Jesper de Jong overleefden de derde ronde van de kwalificatie niet. De Vroome verloor na een spannende wedstrijd van Stefanie Vögele (3-6, 6-4, 5-7) en Tomas Machac uit Tsjechië was te sterk voor De Jong: 6-2, 6-3.

Vooral De Vroome was heel dicht bij haar grandslamdebuut. Na bijna drie uur tennissen kreeg ze tegen Vögele op 5-5 zelfs twee matchpoints, maar die wist de serverende Zwitserse allebei weg te werken.

Bij de mannen waren Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor vanwege hun ranking al zeker van een optreden op de Australian Open.