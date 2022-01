Geen grandslamdebuut voor De Jong en De Vroome na nederlaag in Melbourne

Jesper de Jong en Indy de Vroome hebben allebei hun laatste wedstrijd in het kwalificatietoernooi voor de Australian Open verloren. In Melbourne verloor De Vroome na een spannende wedstrijd van Stefanie Vögele (3-6, 6-4, 5-7) en Tomas Machac uit Tsjechië was te sterk voor De Jong: 6-2, 6-3.

Vooral De Vroome was heel dicht bij haar grandslamdebuut. Na bijna drie uur tennissen kreeg ze tegen de Zwitserse Vögele zelfs twee matchpoints, maar die wist De Vroome niet te benutten.

Hogenkamp en Hartono nog in actie

Richèl Hogenkamp en Arianne Hartono spelen vrijdagochtend (Nederlandse tijd) hun laatste wedstrijd in het kwalificatietoernooi. Als Hartono wint, maakt ze haar grandslamdebuut. Voor Hogenkamp kan het haar tiende grandslamtoernooi worden, de laatste keer dat ze meedeed, was in 2019 tijdens de US Open.

Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn vanwege hun ranking al toegelaten tot het hoofdtoernooi in Melbourne.