Botman, de man van acht miljoen, in Lille: 'Ook voor mij niet normaal'

Dat het Franse OSC Lille acht miljoen euro voor hem wilde betalen, kan Sven Botman zelf ook nog steeds niet helemaal geloven. "Dat is echt even wat anders. Het is niet wat normaal was voor mij. Voor mij is het echt een toptransfer. Ik ben er trots op."

Ajax-trainer Erik ten Hag was niet verbaasd over de transfer en het bedrag dat voor Botman werd betaald. "Hij is een uitstekende verdediger. Absoluut Ajax-waardig, maar we hebben ook Daley Blind en Lisandro Martínez. Die positie is dubbel bezet."

"Eigenlijk zat ik wel goed bij Ajax, ik had daar net bijgetekend. Maar na de interesse van Lille zei Ajax ook: we willen met jou door, maar voor een bepaald bedrag en als jij het ook wil, werken we mee aan een transfer."

De 20-jarige Botman speelde afgelopen eredivisieseizoen op huurbasis voor sc Heerenveen, maar stond onder contract bij Ajax. In mei verlengde hij zijn verbintenis nog in Amsterdam, maar daarna kwam er plots interesse uit het buitenland.

"Natuurlijk weet ik nooit hoe het zou zijn geweest als ik bij Ajax was gebleven, maar mijn gevoel na het gesprek met Lille was hoopvoller en beter dan bij Ajax. Niet dat het bij Ajax niet goed was, ik zou wel binnen een jaar meer minuten kunnen gaan maken en misschien in de basis komen, maar het plan en het gevoel bij Lille was gewoon veel beter."

Botman doorliep vanaf zijn negende bij Ajax de jeugdopleiding, maar speelde nog geen minuut in het eerste elftal. Het was voor de 1,93 meter lange verdediger dan ook de vraag of dat dit seizoen wel zou gebeuren.

Ten Hag kon Botman dan ook weinig perspectief bieden. "Terwijl die jongen wel potentie heeft, maar toen kwam dus die aanbieding. Hij is het in ieder geval waard", aldus de trainer.

Bij Lille, dat afgelopen seizoen als vierde eindigde in de Franse competitie, is Botman een rol als basisspeler in het vooruitzicht gesteld. Zaterdag maakte hij zijn debuut in de Ligue 1. Hij stond in de basis in de wedstrijd tegen Rennes (1-1) en speelde negentig minuten.

De eerste indrukken die hij bij de Franse club heeft opgedaan, versterken nog eens dat goede gevoel. "Ze gaven mij meteen het gevoel dat ik een belangrijke speler ben. Dat gevoel kende ik nog niet, dus dat is wel wennen. Ze vragen of alles goed gaat en of ze dingen voor me kunnen regelen. Ik word erg op mijn gemak gesteld."