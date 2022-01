CBS: gebruik bestrijdingsmiddelen in landbouw afgenomen

Boeren hebben de afgelopen jaren minder bestrijdingsmiddelen over hun land gespoten, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na een enquête onder landbouwbedrijven. In 2020 werd 5 miljoen kilo aan gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dat is het gewicht van honderd volle vrachtwagens. In 2016 ging het nog om 5,6 miljoen kilo. Daarmee is het gebruik van bestrijdingsmiddelen in vier jaar tijd met zo'n 11 procent afgenomen. In de vier jaar voor 2016 bedroeg de afname 2 procent. Dirk Jan Beuling, akkerbouwer in het Drentse dorp Eerste Exloërmond, herkent zich in de CBS-cijfers: "Dat komt deels doordat wij bewuster zijn gaan spuiten, maar persoonlijk denk ik dat het vooral door de afgelopen droge jaren komt. Bij veel zon krijg je minder schimmelziektes en hoeven we de gewassen minder te beschermen." Boeren gebruiken bestrijdingsmiddelen om hun gewassen te beschermen tegen ziektes, plagen en onkruid. Sommige middelen zijn schadelijk voor insecten, zoals bijen. In 2018 verbood de EU het gebruik van enkele soorten bijengif.

Kwart gewasbeschermingsmiddelen 'groen' Volgens het CBS zijn de meeste gewasbeschermingsmiddelen chemisch of bevatten ze microbiologisch werkzame stoffen, zoals virussen en bacteriën. Verder zijn er enkele middelen die het instituut onder 'groene gewasbescherming' schaart, zoals middelen van plantaardige oorsprong. Ook producten op basis van paraffineolie worden als groen beschouwd. In 2020 was een kwart van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen 'groen', aldus het CBS.