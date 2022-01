Wekdienst 14/1: Eerste coronapersconferentie nieuw kabinet • Staking bij Heineken

Eerst het weer: vooral in het midden en zuiden komt vanochtend mist voor. Gedurende de dag blijft het veelal grijs, alleen in het noorden breekt af en toe de zon even door. Het wordt daarbij 4 tot 8 graden.

Goedemorgen! Vanavond is de eerste persconferentie van het nieuwe kabinet over de coronamaatregelen. En werknemers van bierbrouwerijen van Heineken gaan staken.

Wat kun je vandaag verwachten?

Voor het eerst in bijna een jaar komt een niet-demissionair kabinet bijeen voor de wekelijkse ministerraad. Premier Mark Rutte bood vorig jaar op 15 januari het ontslag van de hele regering aan na een vernietigend rapport over het toeslagenschandaal. Deze week stond zijn nieuwe kabinet op het bordes.

Vandaag is ook de persconferentie van het nieuwe kabinet over de coronamaatregelen. Rutte en de nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers zullen dan bekendmaken of er nieuwe versoepelingen komen en of de lockdown verlengd zal worden. Haagse bronnen melden dat vanaf morgen niet-essentiële winkels op afspraak weer open mogen en dat universiteiten, hogescholen en het mbo weer fysiek les mogen geven.

Werknemers van bierbrouwerijen van Heineken in Den Bosch en Zoeterwoude en een aangesloten frisdrankafdeling gaan staken. De brouwer heeft last van de coronasluitingen en wil minder salarisverhoging geven. De bonden eisen meer geld, FNV-leden leggen voor 24 uur het werk neer.

De Australische minister van Immigratie beslist mogelijk vandaag over de deelname van Novak Djokovic aan de Australian Open. De Serviër is bij de loting in het schema geplaatst, maar minister Alex Hawke heeft de bevoegdheid zijn visum alsnog ongeldig te verklaren. Djokovic reisde vorige week af naar Australië in de veronderstelling dat hij vanwege het bewijs van een recente coronabesmetting 'gewoon' kon deelnemen aan het toernooi, dat maandag begint.

Wat heb je gemist?

Medewerkers van de Britse premier Johnson hebben de avond voor de begrafenis van prins Philip twee afscheidsfeestjes gevierd in de ambtswoning van de premier, meldt de Britse krant The Telegraph. In het Verenigd Koninkrijk gold op dat moment een periode van nationale rouw. Ook waren in het land strenge coronamaatregelen van kracht, waarbij de Britten onder meer niet binnen mochten samenkomen voor sociale activiteiten.

Op de twee borrels op 16 april 2021 nam overheidspersoneel afscheid van het hoofd communicatie van Johnson en van zijn persoonlijke fotograaf. Er waren in totaal zo'n dertig mensen aanwezig, die tot diep in de nacht dansten en dronken, schrijft The Telegraph op basis van ooggetuigen.

De premier zelf was er niet bij, zegt zijn woordvoerder tegen de krant. Hij was een dag daarvoor vertrokken naar zijn buitenhuis.

Premier Johnson ligt al weken onder vuur vanwege vermeende feestjes van regeringsmedewerkers tijdens de lockdown. Er loopt een onderzoek naar berichten over zeker zeven borrels waarbij overheidspersoneel de coronaregels zou hebben overtreden.

Ander nieuws uit de nacht

'Helmond Sport weigert vrijdag te spelen in Emmen na afwijzen verzoek door KNVB': De club uit de eerste divisie had bij de KNVB een verzoek gedaan om de wedstrijd uit te stellen mede vanwege coronagevallen binnen de selectie.

Rechtszaak van start over moordcomplot tegen Pakistaanse dissident: De 31-jarige man die wordt verdacht van het beramen van een moordaanslag op een Pakistaanse blogger in Rotterdam zegt dat hij hem niet echt wilde vermoorden.

Drie vrachtwagens in brand gevlogen op industrieterrein Uden: De brandweer heeft het vuur geblust en kon zo voorkomen dat nog meer vrachtwagens vlam zouden vatten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

En dan nog even dit:

Een illustratie die de 25-jarige Nigeriaanse medische student Chidiebere Ibe op sociale media deelde, heeft online veel losgemaakt. Begin december plaatste hij nietsvermoedend een van zijn illustraties van een foetus met een zwarte huidskleur. Mensen reageerden op Twitter nog niet eerder een afbeelding van een foetus met een zwarte huidskleur te hebben gezien.

Nu is Ibe uitgenodigd om meer van dit soort illustraties te maken in een medisch studieboek. Want die aandacht op Twitter staat volgens de maker van dat boek voor iets groters: wie nu een medisch studieboek openslaat, ziet vooral afbeeldingen van lichamen met een witte huidskleur. Dat moet veranderen, vindt zowel de schrijver van het boek als Ibe zelf.