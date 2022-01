Defence for Children: uit huis geplaatste kinderen krijgen niet juiste hulp

Kinderen die uit huis worden geplaatst en hun ouders krijgen lang niet altijd de ondersteuning die ze nodig hebben, concludeert Defence for Children na onderzoek. De kinderrechtenorganisatie sprak met bijna honderd betrokken zorgmedewerkers, die denken dat betere zorg een groot deel van de uithuisplaatsingen kan voorkomen. Het onderzoek laat zien dat kinderen in de eerste fase van hun uithuisplaatsing soms nauwelijks tot geen contact hebben met hun ouders. In de gesprekken met Defence for Children sprak slechts de helft van de zorgmedewerkers van regelmatig contact. Ook worden ouders en kinderen in veel gevallen niet betrokken bij beslissingen hierover, waardoor zij het gevoel krijgen geen enkele inspraak te hebben. Volgens de zorgprofessionals krijgt bijna de helft van de ouders voorafgaand en tijdens de uithuisplaatsing van hun kind niet de juiste hulp. Dat komt onder meer door de lange wachtlijsten in de zorg, waardoor de ondersteuning pas laat op gang komt. Ook speelt mee dat bij de jeugdbescherming meerdere organisaties betrokken zijn, die niet altijd hetzelfde werken. Daardoor kan het gebeuren dat de betrokken partijen verschillend denken over wat een gezin nodig heeft. "De werkwijze kan heel verschillend zijn tussen instanties", zegt advocaat Eva Huls, die het onderzoek heeft uitgevoerd, in het NOS Radio 1 Journaal. "Er moet meer uniform gewerkt worden en meer integraal naar een gezin worden gekeken, in plaats van dat iedere hulpverlener de regie voert op z'n eigen specialistische stukje."

Vrijwillig of gedwongen? Als een gezin met problemen hulp krijgt, weten ouders vaak niet of het gaat om vrijwillige hulp of dwangmaatregelen, meldde Nieuwsuur in september. Soms denken ouders bijvoorbeeld ten onrechte dat hun kind gedwongen uit huis moet. Nieuwsuur schrijft dat gezinnen die hulp nodig hebben bij de opvoeding met verschillende instanties in aanraking komen, zoals sociale wijkteams, jeugdzorg of een organisatie als Veilig Thuis.