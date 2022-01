Techbedrijven gedagvaard in onderzoek naar Capitoolbestorming

"We kunnen niet toestaan dat ons belangrijke werk verder wordt vertraagd", zegt Thomson in een verklaring. Volgens hem wil de commissie vooral weten wat de techbedrijven hebben gedaan om te voorkomen dat hun platforms konden uitgroeien tot "broedplaatsen voor geradicaliseerde mensen om geweld te gebruiken".

De onderzoekscommissie had de socialemediabedrijven in augustus ook al om informatie gevraagd, maar volgens voorzitter Bennie Thomson hebben ze aan die oproep onvoldoende gehoor gegeven. Daarom komt de commissie nu met een dagvaarding.

De commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool in Washington heeft Twitter, YouTube, Reddit en Facebook-moederbedrijf Meta gedagvaard. De commissie wil dat de techbedrijven documenten overhandigen waarmee kan worden onderzocht hoe desinformatie en opruiende berichten zich online konden verspreiden in aanloop naar de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw op 6 januari vorig jaar.

Klokkenluider

In oktober stelde een voormalige medewerker van Facebook dat het sociale netwerk de Capitoolrellen had gevoed, door noodmaatregelen die de verspreiding van desinformatie moesten tegengaan te vroeg uit te schakelen. Facebook-topman Mark Zuckerberg ontkende de aantijgingen, die in zijn ogen "nergens op slaan". Volgens hem investeert het bedrijf juist veel geld in het tegengaan van schadelijke content.