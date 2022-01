Opnieuw beschuldigingen van feestjes in ambtswoning premier Johnson

Medewerkers van de Britse premier Johnson hebben de avond voor de begrafenis van prins Philip twee afscheidsfeestjes gevierd in de ambtswoning van de premier, meldt de Britse krant The Telegraph. In het Verenigd Koninkrijk gold op dat moment een periode van nationale rouw. Ook waren in het land strenge coronamaatregelen van kracht, waarbij de Britten onder meer niet binnen mochten samenkomen voor sociale activiteiten.

Op de twee borrels op 16 april 2021 nam overheidspersoneel afscheid van het hoofd communicatie van Johnson en van zijn persoonlijke fotograaf. Er waren in totaal zo'n dertig mensen aanwezig, die tot diep in de nacht dansten en dronken, schrijft The Telegraph op basis van ooggetuigen.

De premier zelf was er niet bij, zegt zijn woordvoerder tegen de krant. Hij was een dag daarvoor vertrokken naar zijn buitenhuis.

Onder vuur

Premier Johnson ligt al weken onder vuur vanwege vermeende feestjes van regeringsmedewerkers tijdens de lockdown. Er loopt een onderzoek naar berichten over zeker zeven borrels waarbij overheidspersoneel de coronaregels zou hebben overtreden.

Gisteren bood Johnson nog zijn excuses aan voor een feestje in de tuin van zijn ambtswoning in mei 2020, waar hij zelf ook bij was. Volgens getuigen waren daar zo'n dertig mensen aanwezig, die hun eigen drank mee moesten nemen. Johnson zei gisteren in het Britse Lagerhuis dat hij 25 minuten bij de bijeenkomst was geweest. Hij dacht dat het om een werkbijeenkomst ging.

Achteraf gezien had ik iedereen weg moeten sturen, zei de premier: