VeeKay wacht titanenstrijd in Indy 500: 'Het zijn gewoon mensen, geen goden'

Rinus van Kalmthout maakt zich op voor de race van zijn leven. De 19-jarige autocoureur start zondagavond om 20.30 uur Nederlandse tijd op de de Speedway van Indianapolis, een klassieker in de Indy 500. En hij is zelfs kanshebber om de jongste winnaar ooit te worden.

"Het wordt de grootste race die ik zal rijden in mijn leven, dus ik voel wel spanning. Maar ik geniet er nog elk moment van", zegt Van Kalmthout, die vorige week de vierde tijd neerzette in de kwalificatie.

"De Indy 500 is na de Super Bowl het grootste sportevenement in de Verenigde Staten vervolgt Van Kalmthout, die racet onder de naam Rinus Veekay. "Het zijn grote namen die meerijden, maar gewoon mensen hoor en geen goden."

Lege tribunes

Smetje op de dag is dat de tribunes vanwege de coronapandemie leeg blijven. "Het zal vreemd zijn. Normaal zitten er 400.000 mensen op de tribunes en die geven een enorme energie aan het evenement. De grandeur is nu minder, maar als ik bedenk dat wereldwijd miljoenen mensen naar de race zullen kijken op televisie, is dat ook wel heel gaaf."