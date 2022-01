FIA start onderzoek naar controversiële slotronde Formule 1-seizoen

De internationale autosportfederatie FIA is eindelijk officieel begonnen met de grondige analyse van de veelbesproken slotrace van de Formule 1 van vorig jaar in Abu Dhabi. Mohammed Ben Sulayem, de nieuwe voorzitter van de FIA, zal komende week alle teams raadplegen en het meest heikele onderwerp aansnijden, namelijk het gebruik van de safety car. Ook gesprekken met alle Formule 1-coureurs maken deel uit van het onderzoek.

Aanleiding is de veelbesproken ontknoping van het wereldkampioenschap, waarbij Max Verstappen in de laatste ronde van de race zijn eerste wereldtitel veroverde, ten koste van Lewis Hamilton.

Slotronde

Vlak voordat de slotronde inging, was de safety car echter enkele rondes op de baan geweest vanwege een crash van Nicholas Latifi. Daarop maakte Verstappen een pitstop voor versere en snellere banden. Hamilton bleef op de baan. Door de pitstop reden er vijf achterblijvers tussen Verstappen en Hamilton toen de Nederlander na zijn pitstop weer op de baan was gekomen.

Kort voordat de safety car de baan zou verlaten - één ronde voor het einde - werden de al gelapte coureurs door de wedstrijdleiding voorbij de safety car gedirigeerd, zodat de strijd om de wereldtitel in de laatste ronde zou worden beslist. Met beide rivalen direct achter elkaar. Mercedes diende na de race twee protesten in tegen de gang van zaken, maar vond geen gehoor. De renstal besloot af te zien van verder beroep, maar kreeg wel voor elkaar dat de FIA de slotrace onder de loep zou nemen.

Duidelijkheid

Binnen de teams ontstond veel irritatie dat het zo lang stil was bij de FIA. De federatie gaf kort na de race al toe dat de sport is diskrediet gebracht is en dat er imagoschade is toegebracht.

Men wil uiteindelijk duidelijke spelregels, die ook worden nageleefd om zo ook duidelijkheid te creëren fans en journalisten. De FIA wil de uitkomsten in februari presenteren aan de Formule 1-commissie. Op 18 maart, op de dag van de eerste vrije training van de eerste grandprix van het nieuwe seizen, zullen de besluiten worden aangekondigd.

Overigens komt de wereldtitel van Verstappen niet in gevaar.