Op een industrieterrein in het Brabantse Uden is vanavond brand ontstaan. Zeker drie vrachtwagens zijn in brand gevlogen.

Het gaat om een terrein aan de Bovenstraat in Uden, meldt Omroep Brabant. Op foto's is te zien dat daar meerdere wagens geparkeerd stonden.

De brand ontstond rond 22.00 uur. De brandweer heeft het vuur geblust en kon zo voorkomen dat nog meer vrachtwagens vlam zouden vatten.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.