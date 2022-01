Arsenal morele winnaar na gelijkspel bij Liverpool in halve finales League Cup

Een zwak Liverpool is er niet in geslaagd om Arsenal op achterstand te zetten in de halve finales van de Carabao Cup, het tweede Engelse bekertoernooi dat ook wel bekend staat als de League Cup. Het heenduel eindigde in 0-0. Arsenal speelde bijna 70 minuten met tien man na rood voor Granit Xhaka.

De Zwitserse middenvelder vloerde na 24 minuten de doorgebroken Diogo Jota en kon vertrekken. Liverpool, met Virgil van Dijk in de basis, kon in het vervolg de overtalsituatie niet uitbuiten. De return staat voor volgende week donderdag op het programma.

Zonder onder anderen Mo Salah en Sadio Mané, die actief zijn op de Afrika Cup, lukte het Liverpool nauwelijks om Arsenal pijn te doen. Takumi Minamino kreeg twee kansen, de grootste in de laatste minuut. Voor bijna open doel volleyde de Japanner hoog over.