Hoogste rechter Raad van State: Burger moet meer rechten krijgen

Eerder bood de RvS al excuses aan aan ouders die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn gekomen. "Wat er fout ging is was dat de eerste zaken vooral fraudezaken waren. Toen hebben we de strenge lijn ingezet. Maar de aard van de zaken veranderde en wij bleven in de strenge groef hangen. We hadden eerder de evenredigheidstoets moeten toepassen."

Ook in de Tweede Kamer is er kritiek op de RvS. Onlangs stemde bijna de hele oppositie voor een motie van de SP om daar iets aan te doen. De kern van die motie: de bestuursrechtspraak moet weg bij de RvS. De RvS is nu namelijk óók de hoogste adviseur van de regering.