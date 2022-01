Handballers beginnen EK met sensationele zege op Hongarije

De Nederlandse mannen deden in 2020 voor het eerst aan een EK mee en werden toen zeventiende, terwijl Hongarije de nummer vijf van het afgelopen WK is. Toch was Oranje aanvankelijk superieur in de kolkende arena in Boedapest, waar ook de Hongaarse president Viktor Orbán op de tribune zat.

In de tweede helft liepen de gemoederen af en toe hoog op, maar hield Nederland de voorsprong. In de slotfase leek Oranje de regie kwijt te raken en kwamen de Hongaren terug tot 28-28.

Dani Baijens kon zijn gevoelens na de zege moeilijk beschrijven: "Ik denk dat we historie hebben geschreven, ik ben enorm blij. Het is mooi om die twintigduizend Hongaren stil te krijgen."

Het is na 2020 de tweede keer dat de handballers een EK spelen. "De vorige keer hebben we alleen van Letland gewonnen. Ook een goede tegenstander, maar natuurlijk geen Hongarije. Ik denk dat dit voor iedereen wel een hoogtepunt is in zijn carrière", zei Baijens.

De sleutel tot het succes was volgens Baijens het feit dat Nederland er als team stond. "Het klinkt heel cliché, maar je zag het vanaf het begin. Kleine mannetjes die als team speelden tegen die grote Hongaren."

"We hebben ze in het begin helemaal kapot gespeeld. Ze kwamen er niet aan te pas, wij waren te snel en de dekking stond goed. We hebben laten zien dat we, ondanks een mindere fase in de tweede helft, als team zestig minuten kunnen vechten."