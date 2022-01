Titelverdediger Athletic Club klopt Atlético en staat in finale Spaanse Supercup

De finale van de Spaanse Supercup gaat zondag tussen titelverdediger Athletic Club en Real Madrid. De formatie uit Bilbao versloeg landskampioen Atlético Madrid met 2-1.

Woensdag rekende Real Madrid al af met FC Barcelona, dat na verlenging het hoofd moest buigen. De eindstrijd van het mini-toernooi wordt zondag om 19.30 uur Nederlandse tijd in de Saudische hoofdstad Riyad gespeeld. Dat zal in ruil voor vele miljoenen ook de komende jaren het geval zijn.

Atlético startte sterk en scoorde binnen tien seconden, maar de treffer van João Félix werd wegens buitenspel geannuleerd. Aan de overzijde vond Iñaki Williams doelman Jan Oblak op zijn weg.

Levendig tweede bedrijf

In het vervolg van de eerste helft gebeurde er weinig voor beide doelen. Dat veranderde na rust, met Atlético als aanjager. Yannick Carrasco had een knappe actie in huis, maar zijn afronding liet te wensen over.

De 1-0 viel even later alsnog, met Felix in de hoofdrol. De kleine Portugees kopte een corner van Thomas Lemar tegen de paal en zag de bal vervolgens via de rug van keeper Unai Simón over de lijn gaan.