Napoli uitgeschakeld in Coppa door Fiorentina na duel vol rode kaarten

Enkele minuten later was het Dries Mertens die de bal prachtig in de verre hoek plaatste en zo de gelijkmaker op het scorebord zetten. Nog voor rust moest Fiorentina verder met tien man. Lorenzo Venuti kopte de bal verkeerd terug waarna Eljif Elmas vrije doorgang had naar het doel. Doelman Bartlomiej Dragowski haalde hem neer en kon vertrekken.

In een weinig spectaculaire eerste helft zat het venijn in de staart. Fiorentina-spits Dusan Vlahovic opende, niet voor het eerst dit seizoen, de score voor zijn ploeg. De 21-jarige Servische spits staat op menig lijstje van Europese topclubs en liet zien waarom door knap vrij te draaien en prima af te werken.

In een vrijwel leeg Stadio Diego Armando Maradona heeft Napoli zich niet weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Coppa Italia. In een duel dat ontsierd werd door rode kaarten was Fiorentina na verlenging met 5-2 te sterk

Met tien man was het Fiorentina dat in de tweede helft opnieuw op voorsprong kwam. Nadat zijn vrije trap in eerste instantie in de muur belandde, was de tweede poging van Cristiano Biraghi wel raak.

Napoli ging vervolgens vol op de aanval in jacht op de gelijkmaker. Oud-PSV'er Hirving Lozano was er het dichtst bij met een schot op de paal. De Mexicaan bewees zijn ploeg echter tien minuten voor tijd een slechte dienst. Na een harde tackle kreeg hij op aangeven van de VAR direct rood.

Verlenging

Napoli was vervolgens niet meer bij machte om nog iets te forceren. Maar zelfs met negen man (na een tweede gele kaart voor Fabián Ruiz), lukte het de Zuid-Italianen toch om in de 95ste minuut, via Andrea Petagna, de gelijkmaker binnen te schieten.

In de verlenging benutte Fiorentina de overtalsituatie optimaal door gemakkelijk uit te lopen naar 5-2 na doelpunten van Lorenzo Venuti, Krzystof Piatek en Youssef Maleh.