Vals vaccinatiebewijs? Duitse politie neemt bloed af bij fraudeurs om te controleren

In Zuid-Duitsland heeft de politie de woningen van ongeveer 100 mensen doorzocht, omdat ze ervan verdacht worden een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. Ook heeft de politie bij een deel van hen bloed afgenomen.

Het onderzoek draait om een arts die in Wemding, een plaatsje in het Zuid-Duitse Beieren, tot de herfst vorig jaar met vaccinaties fraudeerde. Hij heeft mensen die hem bewust daarvoor opzochten een vaccinatiebewijs gegeven, zonder dat ze werden gevaccineerd.

Zij hebben dus in wederzijds overleg expres nepbewijzen meegenomen. Daarom heeft de politie ook een onderzoek naar deze mensen ingesteld.

Dat onderzoek heeft de verdenkingen versterkt, zo laat hoofdcommissaris Peter Zimmermann van de politie in Schwaben Noord aan de NOS weten. En dus heeft de politie nu deze actie ondernomen, op zoek naar meer bewijs.

Bloedafname zonder toestemming

Bij zo'n vijftig verdachten is bloed afgenomen. Met de bloedmonsters wil de politie kunnen controleren of mensen daadwerkelijk met een coronavaccin ingeënt zijn of met een placebo. Voor het bloedprikken zijn artsen ingezet.

De politie heeft toestemming van de rechter gekregen voor bloedafnames in het onderzoek. Dat betekent dat mensen die zich verzetten, door de politie gedwongen konden worden. Zimmermann: "Het gerechtelijk bevel omvat ook directe dwang, dat wil zeggen bloedafname zonder toestemming."

Dwang leek vandaag niet nodig. Bijna alle personen werkten volgens de politie mee, er is 'geen noemenswaardig' verzet geweest. Om de actie aan de verdachten uit te leggen, waren er ook speciale communicatiemedewerkers ingezet.

Stempels van artsenpraktijken

Los van de bloedmonsters, zijn er ook 70 mobiele telefoons in beslag genomen. Er werden 80 vaccinatiebewijzen geconfisqueerd. De politie houdt er rekening mee dat valse vaccinatiebewijzen op verschillende telefoons staan.

Volgens de politie werd er per verdachte ter plaatse nagegaan of het voor het onderzoek daadwerkelijk noodzakelijk was om bloed af te nemen of om een telefoon in beslag te nemen.

De Duitse regering is voor de invoering van een vaccinatieplicht per 1 februari. Duitsers zijn daar verdeeld over, is te zien in deze video: