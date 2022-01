Uitspraken kersverse Justitieminister verbazen coalitie en oppositie

Kamerleden zijn verbolgen over de uitspraken van de kersverse minister van Justitie Dilan Yeşilgöz (VVD), die gisteren niet duidelijk wilde zeggen dat de coronaregels gehandhaafd moeten worden. Coalitiepartij D66 noemt het "een onverstandig signaal" en zegt: "Als de minister die oproep al niet doet, hoe moeten burgemeesters zich dan gesteund voelen?"

De PvdA noemt de teksten van de minister hierover, die bevraagd werd over ondernemers die hun zaak tegen de regels in open willen gooien, een "slecht signaal". Ook de eigen partij van minister Yeşilgöz eiste vandaag toelichting. "Er moet gehandhaafd worden. Wij hebben met de Kamercommissie de minister verzocht toelichting te geven op deze berichtgeving", zegt VVD-Kamerlid Ingrid Michon.

'Aan mensen zelf'

De minister antwoordde gisteren op de vraag of zij het anders wil doen dan haar voorganger Ferd Grapperhaus, die wel eens kritiek kreeg dat er weinig controle op de naleving van de regels was: "Naleving is wel meer wat u en ik ervan maken dan dat de politie daar rond moet gaan lopen. Uiteindelijk, corona, hoe je het ook wendt of keert, is iets wat we gezamenlijk moeten gaan aanpakken. Dus het is echt aan de mensen zelf om zich aan die regels te gaan houden. Je doet het ook voor je eigen gezondheid en je omgeving."

En op de nadrukkelijke vraag of er zal worden gehandhaafd: "Er zal als - en dat geldt natuurlijk voor elke maatregel en regel - als we iets hebben afgesproken en je houdt je er niet aan, dan kan er gewoon gehandhaafd worden. Maar uiteindelijk met corona, ik ga het toch weer tegen u zeggen, het gaat ook over onze eigen verantwoordelijkheid en onze eigen rol daarin."