Aston Villa verhuurt El Ghazi de rest van het seizoen aan Everton

Anwar El Ghazi komt de rest van het seizoen uit voor Everton. De 26-jarige vleugelaanvaller wordt gehuurd van Aston Villa.

De tweevoudig international kwam sinds 2019 uit voor Aston Villa, maar kon sinds de komst van trainer Steven Gerrard in november niet meer op een basisplaats rekenen.

"Everton is een grote club, ik kan niet wachten om er te beginnen", aldus El Ghazi. "Ik ga hard werken, vechten voor mijn plek in het team en met de jongens ervoor zorgen dat Everton terugkeert waar het hoort. En dat is een stuk hoger op de ranglijst." The Toffees staan vijftiende in de Premier League. Aston Villa staat een plaatsje hoger.