Maker van tekening zwarte foetus wil betere representatie in medische wereld

De eerstejaars geneeskundestudent uit Nigeria was verbaasd over de opmerkingen die via Twitter tot hem kwamen toen hij de illustratie online zette. "Ik kwam gewoon op voor waar ik in geloof, pleiten voor gelijkheid in gezondheid door middel van medische illustraties", zegt hij in een interview met NBC News.

Uit een Amerikaanse studie uit 2018 blijkt dat op 4,5 procent van de afbeeldingen in medische studieboeken een zwarte huidskleur is te zien, tegenover 74.5 procent met een witte huidskleur.

Het onderzoek waarschuwt dat dit kan leiden tot vooringenomenheid bij medische behandelingen. Zo kan het voorkomen dat een verkeerde diagnose gesteld wordt bij iemand met een zwarte huidskleur, omdat goede afbeeldingen ontbreken.

Tweede druk

De aandacht voor de illustratie van Ibe werd ook opgepikt door Malone Mukwende, een geneeskundestudent in Londen en co-auteur van het boek Mind the Gap: A clinical handbook of signs and symptoms in Black and Brown Skin.

Dat boek laat aandoeningen zien die voorkomen op een zwarte huid. Het idee voor het boek was ook ontstaan uit de constatering dat er maar weinig illustraties van aandoeningen op een zwarte huidskleur te zien waren in de medische wereld.

Mukwende heeft Ibe nu uitgenodigd om voor de tweede druk van het boek illustraties te maken. "Zijn werk is verfrissend omdat het laat zien dat er een toekomst is waar boeken representatiever zijn. Een betere representatie in de gezondheidszorg is absoluut noodzakelijk."