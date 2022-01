Prins Andrew moet koninklijke titel inleveren vanwege misbruikzaak

De van seksueel misbruik verdachte Britse prins Andrew heeft een deel van zijn titels in moeten leveren. Dat besluit heeft zijn moeder koningin Elizabeth genomen, staat in een verklaring van Buckingham Palace. Het betekent dat Andrew zich in de VS als een burger zal verdedigen tegen de aantijgingen van seksueel misbruik van een minderjarige. Hij doet onder meer afstand van zijn aanspreektitel koninklijke hoogheid en verliest al zijn militaire titels. Volgens Buckingham Palace zal Andrew, de hertog van York, de komende tijd ook geen openbare taken op zich nemen. Het statement op Twitter:

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022

De rechtbank in New York maakte gisteren de weg vrij voor een civiele zaak tegen prins Andrew, die is aangespannen door de Amerikaanse Virginia Giuffre. Zij zegt dat de prins haar in 2001, toen ze 17 jaar oud was, drie keer seksueel heeft misbruikt. Andrew spreekt de beschuldigingen tegen.

VK-correspondent Fleur Launspach: paleis distantieert zich van hem "Ik denk dat het paleis het besluit om Andrew te ontdoen van zijn titels niet licht heeft opgenomen. Het is namelijk een zoon van de koningin en een belangrijk lid van de koninklijke familie. Deze zaak is schadelijk voor hem en het koninklijk huis. Dat hij nu afstand doet van zijn titels, dat geeft wel aan dat het paleis zich van hem distantieert. Waar het naartoe gaat vanaf hier, is niet duidelijk. Het kan een schikking worden of de prins moet zich als burger in een civiele rechtszaal verdedigen. Dat wordt een groot mediaspektakel, wat ook schadelijk is voor Andrew en het koninklijk huis. Er zijn op dit moment dus eigenlijk geen goede wegen voor Prins Andrew."

De prins is "luid en duidelijk voor de koninklijke bus gegooid", zo omschrijft koningshuiscommentator Norman Baker de situatie op de website van The Guardian. Ondanks het besluit zal Buckingham Palace "enorme imagoschade" niet kunnen voorkomen volgens Baker. In Londen zijn veel Britten blij dat de titels van prins Andrew hem zijn ontnomen:

'Hij verdient het' - NOS