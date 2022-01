Prins Andrew doet afstand van koninklijke titel vanwege misbruikzaak

De Britse prins Andrew zal zich in Amerika als een burger verdedigen tegen de aantijgingen van seksueel misbruik. Dat betekent onder meer dat hij afstand doet van zijn aanspreektitel koninklijke hoogheid. Ook al zijn militaire titels levert hij in.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38

De rechtbank in New York maakte gisteren de weg vrij voor een civiele zaak tegen prins Andrew, die is aangespannen door de Amerikaanse Virginia Giuffre. Zij zegt dat de prins haar in 2001, toen ze 17 jaar oud was, drie keer seksueel heeft misbruikt.