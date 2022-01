Uit onderzoek blijkt dat kunstmatige intelligentie kan helpen bij kankerdiagnose

Kunstmatige intelligentie kan helpen bij het stellen van kankerdiagnoses, en kan binnenkort daadwerkelijk worden ingezet als experimentele technologie. Dat schrijft onderzoeker Wouter Bulten van het Radboudumc in zijn proefschrift.

Volgens Bulten kan kunstmatige intelligentie worden ingezet als hulpje van een patholoog, die onderzoekt of er bij een patiënt sprake is van een tumor. "Er is een wereldwijd tekort aan pathologen, en slimme algoritmes kunnen helpen om de druk op hen te verminderen."

Dat zou moeten leiden tot lagere zorgkosten en snellere diagnoses. Ook zouden computersystemen kunnen worden ingezet bij bevolkingsonderzoek, waarna pathologen de verdachte gevallen onder de loep nemen.

Eerder al constateerden onderzoekers van het Radboudumc al dat kunstmatige intelligentie kan helpen, maar nu is het onderzoek weer een stap verder, stelt Bulten. "Hierna kunnen we trials gaan doen." Dat betekent dat de techniek in de praktijk wordt gebracht, en dat wordt gekeken naar de resultaten die dat oplevert.