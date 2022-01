Sampdoria-voorzitter verbolgen: 'Ihattaren vertelt leugens'

"Als 19-jarige zat ik daar in een hotelkamer. Alleen, volledig aan mijn lot overgelaten. Allerlei afspraken werden niet nagekomen. Alsof ik niet bestond. Ik kreeg geen salaris, niets werd geregeld, geen bankrekening of verzekering", vertelt Ihattaren aan de krant.

Ihattaren vertrok afgelopen zomer bij PSV, nadat hij in onmin was geraakt met trainer Roger Schmidt. Zijn toenmalige zaakwaarnemer Mino Raiola regelde een contract bij Juventus, dat hem direct doorverhuurde aan Sampdoria. Volgens Ihattaren werd er bij die club niet naar hem omgekeken.

Na een interlandperiode trok de middenvelder voor zichzelf de conclusie dat het geen zin meer had. "Aan alles voelde ik dat ik niet gewenst was. Ik werd emotioneel op het veld, belde na de training een vriend van me die in het hotel zat en vroeg hoe laat we konden terugvliegen. Ik ben om 13.30 uur vertrokken en nooit meer teruggekeerd naar Genua. Ik was het vertrouwen verloren."

'Grote leugens'

Sampdoria-voorzitter Lanna reageert als door een adder gebeten. "Dit is allemaal onzin, het zijn grote leugens. Het hele interview is gelogen. Alle mensen bij Sampdoria zeggen dat hier geen letter van klopt."

Dat Ihattaren geen salaris heeft ontvangen, is correct, maar volgens de voorzitter ook terecht. "Er ligt een duidelijke afspraak tussen onze advocaten en die van hem. Hij is zomaar vertrokken en we konden hem daarom een boete opleggen. Daar zien we van af, maar dat betekent ook dat we geen salaris hoeven te betalen tot eind januari. Dat is de deal."