ADO-selectie staakt niet, maar is er nog steeds niet uit met de club

De spelersgroep van ADO Den Haag is niet in staking gegaan en wil zaterdag gewoon gaan spelen tegen Top Oss. De spelers zijn in conflict met de club over de hoogte van de winstpremies en dreigden met een staking, maar betraden rond elf uur vanochtend het trainingsveld. Dat deden ze wat later dan normaal.

Na de training gaf aanvoerder Boy Kemper tekst en uitleg. "Wij wilden een statement maken. Dat hebben wij gedaan door later het veld op te gaan. Wij staan als spelersgroep achter deze beslissing. Vandaag hebben we de warming-up en de rondo gedaan, daarna zijn we naar binnen gegaan."

Het duel met Top Oss is niet in gevaar, vertelt Kemper. "Wij gaan ons nu verder voorbereiden op de wedstrijd van zaterdag. Vrijdag trainen we, zaterdag spelen we. De wedstrijd staat niet op losse schroeven, daar kan ik duidelijk over zijn. Zaterdag van Oss winnen maakt ons statement alleen nog maar sterker."