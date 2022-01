Van Zundert loopt vrije kür op EK mis: 'Mijn hoofd was echt vol'

Van Zundert debuteert over drie weken op de Olympische Winterspelen en zal ook de Nederlandse vlag dragen bij de openingsceremonie, samen met Kjeld Nuis. De 16-jarige Brabantse stond recent volop in de schijnwerpers en reed wellicht daardoor geen vlekkeloze kür.

De Russin Kamila Valjeva was verreweg de beste in de korte kür met een bijzonder hoge score van 90,45. De Belgische Loena Hendrickx verraste met de tweede plaats (76,25), voor Aleksandra Troesova (75,13).

'Mijn hoofd ontplofte'

"Het was echt wel heel veel", zei Van Zundert over alle aandacht van de afgelopen tijd. "Al die media en tv-uitzendingen en iedereen die op je afkomt. Het is natuurlijk heel leuk en lief van de mensen, maar mijn hoofd ontplofte. En op zo'n belangrijk moment moet je je hoofd er wel bij hebben."

"Je merkt altijd druk. Negen van de tien keer kan ik daar best goed mee omgaan en kan ik dat best goed omzetten in presteren", vervolgde Van Zundert. "Maar op de een of andere manier is dat deze wedstrijd niet gelukt. En daar baal ik echt heel erg van."

De focus van Van Zundert gaat nu op Peking, waar over drie weken de Winterspelen beginnen en waar ze als eerste Nederlandse kunstrijdster sinds 1976 aan meedoet. "Ik ga nu trainen voor de Spelen en proberen daar wel mijn beste kür neer te zetten."