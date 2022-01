Herstart eredivisie vrouwen zonder coronaproblemen

Afgebroken trainingskampen, diverse uitbraken van coronabesmettingen en mogelijk zelfs uitstel van PEC Zwolle-Willem II. Waar de herstart van de eredivisie bij de mannen gepaard gaat met coronaproblemen, blijven de vrouwen daar voorlopig van gevrijwaard.

Bij geen van de acht clubs die dit weekend in actie komen in de eredivisie is sprake van een corona-uitbraak, blijkt uit een belronde van de NOS. De wedstrijden PSV-Excelsior/Barendrecht, VV Alkmaar-Heerenveen, Ajax-ADO Den Haag en PEC Zwolle-Twente (zondag) kunnen voorlopig gewoon doorgaan.

Alle clubs laten weten zich aan de adviezen en voorschriften van de KNVB te houden. Dat betekent onder meer dat alle speelsters regelmatig getest worden. Diverse clubs geven aan zelf nog extra maatregelen te nemen.

Besprekingen maximaal 15 minuten

Zo mogen besprekingen bij VV Alkmaar bijvoorbeeld maximaal 15 minuten duren en worden de speelsters over liefst zes kleedkamers verdeeld om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken. Bij ADO Den Haag reist slechts een beperkt deel van de selectie met de teambus en gaat de rest met eigen vervoer.

De eredivisie vrouwen wordt vrijdag na een winterstop van bijna vier weken hervat. De spanning in de competitie is groot. De eerste vier clubs (Ajax, FC Twente, PSV en Feyenoord) staan op drie punten van elkaar.