Zeebioloog enorm enthousiast na zien zeer zeldzame regenboogkleurige octopus

"Toen ik het dier voor het eerst zag, dacht ik dat het een jonge vis met lange vinnen kon zijn, maar toen hij dichterbij kwam, realiseerde ik me dat het een vrouwelijke dekenoctopus was. Ik kreeg een overweldigend gevoel van vreugde en opwinding", zegt zeebioloog Jacinta Shackleton in de Britse krant The Guardian .

De vrouwtjes zijn regenboogkleurig en het dier brengt zijn leven over het algemeen door in de open oceaan en wordt zelden in het wild waargenomen. Toch stond een Australische zeebioloog onlangs oog in oog met een blanket octopus of dekenoctopus. Slechts een handvol mensen gingen haar voor.

Shackleton zag octopus voor de kust van Lady Elliot Island in het Great Barrier Reef. "Ik bleef door mijn snorkel schreeuwen: 'Het is een dekenoctopus!' Ik was zo opgewonden dat ik het moeilijk vond om mijn adem in te houden om naar beneden te duiken en het te filmen."

Gewichtsverschil

Dekenoctopussen worden nauwelijks aangetroffen in het wild. Volgens Shackleton is de octopus slechts drie keer eerder waargenomen in hetzelfde gebied. Een dekenoctopus brengt zijn levenscyclus over het algemeen door in de open oceaan, dus het is nog ongebruikelijker om er een op het rif te ontdekken.

De eerste keer dat een levend mannetje werd gespot was 21 jaar geleden. Er is overigens een groot verschil tussen mannetjesdekenoctopussen en vrouwtjes. Terwijl vrouwtjes tot 2 meter lang worden, komen de mannetjes niet verder dan 2,4 centimeter. Een vrouwtje wordt tot 40.000 keer zwaarder dan een mannetje, een gewichtsverschil tussen de seksen dat bij geen enkel ander dier ter wereld zo groot is.

"Ik was zo gefascineerd door de bewegingen, het was alsof het dier met een golvende cape door het water danste", zegt Shackleton. "De levendige kleuren zijn zo ongelooflijk dat je je ogen er niet van af kunt houden. Ik heb echt nog nooit zoiets gezien en ik denk niet dat ik dat ooit nog in mijn leven ga meemaken."