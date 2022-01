Wie moet succescoach Annan opvolgen? 'Qua prestaties is zij niet te evenaren'

Alyson Annan won na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro álles wat er te winnen viel met de Nederlandse hockeyvrouwen. Aan de samenwerking met de 48-jarige Australische bondscoach kwam woensdag een einde nadat ze werd ontslagen door de Nederlandse hockeybond. NOS-hockeycommentator Philip Kooke beantwoordt vijf vragen over het ontslag van Annan én filosofeert alvast over haar opvolger. Waarom is Annan nu ontslagen? "In februari speelt Oranje in de Pro League en in juli staat het WK op de agenda. De situatie kwam de afgelopen weken steeds meer onder druk te staan, omdat volgende week de eerste trainingen weer beginnen, terwijl de onderzoeken nog lopen." "Die twee dingen kunnen eigenlijk niet naast elkaar bestaan, al heeft de hockeybond waarschijnlijk lang gehoopt dat dit wel mogelijk was. De spelersgroep is enorm verdeeld over de aanpak van Annan. Daar is de afgelopen periode in groepssessies veel over gesproken, maar iedereen leeft met zijn eigen emoties en ervaringen. Eigenlijk is de conclusie: 'we agree to disagree'."

Wat is er aan de hand? Na de Olympische Spelen in Tokio, waar de Nederlandse ploeg het goud veroverde, kwam tijdens de evaluatiegesprekken met speelsters naar voren dat niet alle betrokkenen een goed gevoel hadden bij het klimaat waarin zij hebben gepresteerd. Diverse internationals hadden melding gemaakt van voor hen ongewenst gedrag en een angstcultuur binnen de nationale vrouwenploeg. Ook de NOS sprak eind vorig jaar met diverse betrokkenen over de affaire. Enkele speelsters zouden te maken hebben gehad met verbale intimidatie. Er was volgens hen ook sprake van een zwijgcultuur, die verder gaat dan de in topsport gebruikelijke kleedkamergeheimen. De afgegeven signalen waren voor de hockeybond dermate verontrustend, dat het zich genoodzaakt voelde een externe begeleider aan te stellen om onderzoek te doen naar de veiligheid van het sportklimaat binnen de nationale ploeg. Daarnaast werd er een externe vertrouwenspersoon aangesteld.

Was er geen mogelijkheid meer dat Annan zou aanblijven? "Tja, om te weten wat je moet verbeteren, moet je wel op dezelfde manier naar het verleden kijken. De hockeybond wil ingrijpender te werk te gaan dan Annan, zoveel is duidelijk. Natuurlijk zal zij het vervelend hebben gevonden dat speelsters zich niet goed voelen, maar de meningen verschillen over wie daarvoor verantwoordelijk is."

Alyson Annan met de speelsters van Oranje tijdens de Olympische Spelen in Tokio - AFP

"Annan is een coach die veel controle wil over alles wat met het Nederlandse team heeft te maken. Bij de hockeybond, bij alle processen: ze wil van alles op de hoogte zijn. En voor speelsters moet er natuurlijk wel ergens een plek zijn waar ze zich kunnen uiten zonder dat de bondscoach daar meteen weet van heeft." Hoe zit dat met de speelsters zelf? Wat is hun invloed? "Na het WK zal de hiërarchie in de groep ook weer veranderen, omdat oudere speelsters dan vermoedelijk stoppen. Die routiniers hebben in het Nederlandse vrouwenteam traditioneel een grote invloed op het teamproces. Zij zijn de cultuurdragers van de hockeyploeg." Annan werd met Oranje wereldkampioen, drie keer Europees kampioen en olympisch kampioen in Tokio. Kun je zeggen dat haar aanpak uiteindelijk wel succesvol was? "Nou, voordat Annan kwam, was het Nederlandse team ook olympisch en wereldkampioen. Maar Annan won ook alle kleinere toernooien na Rio, dat is wel uniek. Qua prestaties is ze niet te evenaren. Maar de vraag die sommigen dan stellen: ten koste van wat?"

Alyson Annan na het winnen van de olympische finale in Tokio - ANP

"Het is niet zo alsof je zonder keiharde aanpak niet zou kunnen presteren. De laatste serieuze wedstrijd die Nederland op kwaliteit verloor, was de WK-finale tegen Argentinië van 2010. Sindsdien is er natuurlijk weleens verloren, maar dat had meer met wat pech of met geluk voor de tegenstander te maken." "Ik denk dat het Nederlandse vrouwenteam zo goed is, omdat het basisniveau in Nederland enorm hoog ligt. Er is hier zoveel meer weerstand en concurrentie vergeleken met het buitenland." Eigenlijk de belangrijkste vraag: wie wordt de opvolger van Annan? "Op de korte termijn denk ik aan Jamilon Mülders, de huidige assistent-bondscoach en aan Janneke Schopman, de opvolgster van Sjoerd Marijne bij India." "Mülders is tactisch zeer goed onderlegd als coach. Schopman was de afgelopen jaren bondscoach van het Amerikaanse team, maar daar heeft ze niet goed gepresteerd. Dat ging faliekant mis, want het team wist zich niet te plaatsen voor Tokio. Zij is in potentie een topcoach. Bovendien is ze nu lang genoeg weg uit Nederland om weer fris tegenover de groep te staan."

Jamilon Mülders als assistent-coach bij Oranje - Pro Shots