Van der Poel geopereerd aan knieblessure, die losstaat van zijn rugklachten

Wielrenner Mathieu van der Poel is afgelopen weekeinde in België geopereerd aan zijn knie. Van der Poel staat aan de kant met een rugblessure, maar deze operatie heeft daar volgens zijn ploeg niets mee te maken.

"Bij een vroegere valpartij was een scheurtje in het kapsel van de knieschijf gekomen", laat zijn ploeg weten. "En als gevolg van dat scheurtje was er littekenweefsel ontstaan waarin een verharde streng schuurde over het bot. Momenteel was dat pijnloos en hinderde het hem niet, maar richting de toekomst was dit het goede moment om proactief weg te nemen."

Rugblessure maakte einde aan crossseizoen

Van der Poel zette vorige week vanwege zijn rugklachten al na twee crossen een punt achter zijn veldritseizoen. Hij zal eind januari zijn wereldtitel in het Amerikaanse Fayetteville dan ook niet verdedigen.

"Het is een zwelling op een tussenwervelschijf", lichtte teammanager Christophe Roodhooft de problemen aan Van der Poels rug toe. "Dat geeft een zeurende pijn. Bij inspanning is dat erger dan bij lichtjes rondfietsen. Maar de bedoeling is dat hij volledig pijnvrij is. Dat is op dit moment niet het geval."