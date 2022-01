Terreurverdachten die spraken over onthoofden politici blijven voorlopig vast

Acht mannen uit Eindhoven die worden verdacht van het voorbereiden van terroristische aanslagen blijven voorlopig in de cel. Er bestaan volgens de rechtbank in Rotterdam genoeg "ernstige bezwaren tegen alle verdachten" om de voorlopige hechtenis te verlengen. De verdachten werden in september vorig jaar gearresteerd.

Op 18 maart is de volgende zitting. Dan zal de voorlopige hechtenis opnieuw bekeken worden.

De verdachten zijn tussen de 20 en 31. Het OM verdenkt hen van sympathie voor het gedachtengoed van terreurgroep IS. Mogelijk trainden ze voor het plegen van een terroristisch misdrijf.

'Foute grappen'

Ze bekeken filmpjes van IS en instructievideo's voor het maken van wapens en explosieven. In berichten spraken de verdachten over het "door de kop poppen" of "ontvoeren en onthoofden tijdens een livestream" van politici als Mark Rutte en Geert Wilders.

Hun advocaten zeggen dat er sprake was van slechte en foute grappen. De mannen trainden samen in een garagebox in Eindhoven. Het OM heeft geen wapens en explosieven gevonden en er is ook geen bewijs voor concrete plannen voor een aanslag.