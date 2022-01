Door corona geplaagd PEC vangt bot bij KNVB en moet aantreden tegen Willem II

PEC Zwolle heeft bot gevangen bij de KNVB. Het verzoek van de hekkensluiter in de eredivisie om de competitiewedstrijd van vrijdag tegen Willem II te verzetten, is afgewezen. De Zwollenaren kampen met veel coronabesmettingen en hadden gehoopt op uitstel.

De Nederlandse voetbalbond stelt dat clubs twaalf veldspelers en één doelman beschikbaar moeten hebben voor wedstrijden. PEC noemt geen aantallen, maar stelt wel dat de situatie "penibel" is.

Overigens werd vandaag ook bekend dat het duel in de eerste divisie tussen FC Dordrecht en Jong AZ van komende vrijdag naar maandag is verplaatst. Dat was het gevolg van een groot aantal coronabesmettingen in de selectie van Jong AZ.