De uitzending van 13 januari

Kabinet overlegt over omikron en lockdown

In het Catshuis praten kabinetsleden vandaag over de coronasituatie. De besmettingscijfers lopen op, maar het aantal ziekenhuisopnames daalt. Morgen is er weer een coronapersconferentie, de eerste van Rutte IV. Gaat het kabinet versoepelen, of blijven de huidige maatregelen van kracht? We blikken vooruit met politiek duider Arjan Noorlander.