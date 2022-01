Buitenlandse troepenmacht trekt zich terug uit Kazachstan

De buitenlandse militairen die vorige week in Kazachstan aankwamen, verlaten het land weer. De troepen van het door Rusland geleide regionale militaire bondgenootschap CSTO waren op verzoek van de Kazachse president Tokajev naar het land afgereisd om de stabiliteit te herstellen tijdens de grootschalige protesten van vorige week.

Tijdens de hevige geweldsuitbarstingen in meerdere steden grepen de nationale ordetroepen keihard in. De protesten begonnen als een lokaal verzet tegen een verdubbeling van de brandstofprijzen in het westen van het land, maar sloegen al snel over naar vrijwel heel Kazachstan.

President Tokajev zei dat het een poging tot staatsgreep was, waar in het buitenland getrainde islamisten bij betrokken waren. Maar volgens analisten is er ook een machtsstrijd binnen de elite gaande. Tokajev zou de hulp van de CSTO hebben ingeroepen omdat hij zijn eigen veiligheidsapparaat niet vertrouwde.

Tien dagen

Bij de onlusten vielen demonstranten overheidsgebouwen aan en vochten ze met de oproerpolitie. Daarbij zouden 164 doden zijn gevallen. Het aantal arrestanten zou inmiddels zijn opgelopen tot 10.000.

In totaal zijn zo'n 2000 buitenlandse, vooral Russische, militairen ingezet voor de beveiliging van strategische locaties zoals vliegvelden. Tokajev kondigde het vertrek van de militairen eerder deze week al aan. De complete terugtrekking moet in tien dagen zijn afgerond.