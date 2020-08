Jongeren raken slaags met politie bij brand Wezep

Bij een uitslaande brand in het Gelderse Wezep is een groep jongeren vannacht slaags geraakt met de politie, meldt Omroep Gelderland. De jongeren kwamen kijken toen de brandweer aan het blussen was. Toen de politie hun vroeg naar achteren te gaan om de brandweer meer ruimte te geven, werden de agenten aangevallen.

Er volgde een confrontatie waarbij de politie wapenstokken en honden heeft ingezet. Meerdere jongeren zijn aangehouden. Zij zijn in een arrestantenbus opgehaald en naar het politiebureau gebracht.

Het incident gebeurde vannacht in het centrum van Wezep. De brand was in een schuur ontstaan, maar breidde zich snel uit naar de naastgelegen woning. Die werd verwoest door de vlammen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur naar een tweede woning oversloeg.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, er gaan geruchten dat deze is aangestoken. Volgens buurtbewoners hangt er al een paar weken een gespannen sfeer in de wijk.