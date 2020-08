Aanhoudingen bij 'onacceptabel geweld' tegen politie bij brand in Wezep

De politie zegt dat de aanvankelijk ongeveer honderd jongeren stonden te kijken toen de brandweer aan het blussen was. Er zou toen al een grimmige sfeer hebben gehangen; zo zouden sommige jongeren zonder duidelijke reden met elkaar op de vuist zijn gegaan.

Bij een uitslaande brand in het Gelderse Wezep is een groep jongeren vannacht slaags geraakt met de politie. Twee jongens zijn aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging, belediging van agenten en het negeren van een vordering.

Jongeren op de vuist met politie in Wezep - NOS

Er volgde een confrontatie, waarbij de politie wapenstokken en honden heeft ingezet. De politie zegt dat agenten zijn beledigd en dat ook er geweld tegen ze is gebruikt.

De politie spreekt op Twitter van "onacceptabel geweld". Twee agenten gaan aangifte doen van mishandeling. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en roept getuigen op om zich te melden.

Onderzoek naar brand

De brand in Wezep was in een schuur ontstaan, maar breidde zich snel uit naar de naastgelegen woning. Die werd verwoest door de vlammen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur naar een tweede woning oversloeg.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, er gaan geruchten dat deze is aangestoken. Volgens buurtbewoners hangt er al een paar weken een gespannen sfeer in de wijk.